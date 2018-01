Dólar comercial e Bovespa mantêm alta O desempenho favorável verificado pela manhã continua sustentando os negócios com câmbio e ações no mercado brasileiro, influenciados pelo comportamento positivo das bolsas dos Estados Unidos e da Europa. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), subia 1,13%, aos 44.093 pontos, às 15 horas. No exterior, as bolsas européias fecharam alta. Em Nova York, o índice Dow Jones avançava 0,62% e o Nasdaq apresentava ganho de 0,57%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subia 0,28%, cotado a R$ 2,150.