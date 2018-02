Dólar comercial é negociado a R$ 2,152, com perda de 0,23% O dólar comercial opera em queda nesta manhã. Às 11h35, a cotação na ponta de venda era a mínima apurada hoje, de R$ 2,152, com perda de 0,23%. No mesmo instante, a Bolsa de Valores de São Paulo apresentava pequena variação positiva, com ganho de 0,08%, aos 35.984 pontos, e volume de negócios projetado para o dia de R$ 1,31 bilhão.