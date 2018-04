Dólar comercial encerra a R$ 2,033, em baixa de 0,15% Depois de oscilar entre a estabilidade e alta durante a maior parte do dia, o dólar passou a cair após o leilão de compra da moeda pelo Banco Central à tarde, e fechou perto das mínimas cotações do dia. No mercado interbancário, o dólar comercial cedeu 0,15%, para R$ 2,033. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista recuou 0,16%, para R$ 2,0323, valor mínimo do dia. A inversão das cotações ocorreu após o leilão porque o BC teria aceitado apenas duas propostas hoje, ante 17 propostas no total. "Quem não vendeu ao BC foi ofertar no mercado à vista após o leilão, pressionando as cotações para baixo", disse um operador. A taxa de corte no leilão foi de R$ 2,0363. Durante a operação, o dólar ainda exibia alta de 0,02%, a R$ 2,036, na BM&F e, logo após o leilão, passou a cair. O mesmo aconteceu com o dólar comercial, que subia 0,05%, a R$ 2,037 na hora do leilão e depois recuou.