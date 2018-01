Dólar comercial encerra a R$ 2,077, em baixa de 0,10% O mercado de câmbio teve hoje novo dia de queda, em especial pela manhã, quando a o dólar comercial chegou a cair a R$ 2,073. Mas a baixa cotação atraiu compras de tesourarias pela tarde, o que reduziu a valorização do real. O dólar comercial fechou em queda de 0,10%, a R$ 2,077, e o dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros encerrou o dia em baixa de 0,07%, a R$ 2,0765. As tesourarias compraram dólar à tarde pela oportunidade de negócio, uma vez que a taxa mínima do dia, de R$ 2,073, estava abaixo até mesmo da cotação da moeda antes da queda de quase 9% da Bolsa da China em 27 de fevereiro último. A reabertura hoje de emissão do título brasileiro Global 2028 em reais, com a colocação de mais R$ 750 milhões desses papéis no mercado, de acordo com fontes, foi bem recebida, mas não afetou as decisões de negócios com câmbio. A emissão original desse título foi feita em fevereiro deste ano, com a colocação de R$ 1,5 bilhão. O fechamento da operação deve ser informado pelo Tesouro no fim da tarde.