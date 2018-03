Dólar comercial encerra a R$ 2,132, em baixa de 0,19% O dólar renovou as cotações mínimas durante a tarde acompanhando a renovação do recorde de pontuação da Bolsa paulista. No mercado interbancário, o dólar comercial encerrou o dia valendo R$ 2,132, em baixa de 0,19%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista registrou queda de 0,23%, fechando em R$ 2,131. Sem a referência dos mercados em Nova York, fechados hoje devido a um feriado nos Estados Unidos, a liquidez foi mais fraca no câmbio, o que também favoreceu o recuo das cotações. Segundo um operador, com o risco Brasil à tarde em 193 pontos base - muito perto da mínima histórica, de 192 pontos base registrada em 28 e 29 de dezembro/06 -, o mercado exibiu tranqüilidade neste primeiro dia útil de 2007. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou esta tarde, na máxima do dia, alta de 1,84%, para 45.292 pontos. No leilão de hoje, o Banco Central comprou dólar à taxa de corte de R$ 2,1335. Segundo um operador, pode ter sido aceita apenas uma proposta. As taxas declaradas oscilaram de R$ 2,133 a R$ 2,136.