Dólar comercial encerra a R$ 2,147, em baixa de 0,05% A moeda norte-americana encerrou o dia em leve queda, de 0,05%, nos dois mercados. No interbancário, o dólar comercial fechou valendo R$ 2,147. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista era negociado no fechamento a R$ 2,146. O fluxo cambial foi considerado expressivo nas duas pontas (entrada e saída de recursos) e no balanço final ficou ligeiramente positivo. A queda da Bolsa paulista à tarde levou o dólar a reduzir a baixa final. De todo modo, o mercado cambial segue monitorando o desempenho dos mercados em Nova York, que teve mais um dia favorável após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano de novembro e seu núcleo mostrarem estabilidade em relação a outubro, ante estimativa dos economistas de alta de 0,2% para ambos. O CPI benigno criou a sensação de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) poderá abandonar o foco sobre a inflação e cortar o juro para sustentar o crescimento. Essa avaliação contribuiu para o recuo do dólar ante o real durante a maior parte da sessão.