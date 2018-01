Dólar comercial encerra a R$ 2,148, com alta 0,09% O dólar devolveu a queda e passou a subir pouco antes do fechamento. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista encerrou em alta de 0,05%, a R$ 2,147. Já no mercado interbancário, o dólar comercial avançou 0,09% e terminou cotado a R$ 2,1480. "Uma grande empresa mineradora atuou na compra de dólar para honrar compromissos relativos à aquisição de uma companhia estrangeira do setor e provocou a reversão da queda do dólar antes do encerramento porque a liquidez à vista está pequena", disse um operador. Outro profissional disse que "investidores tomaram dólar à vista e venderam a futuro. A taxa do cupom cambial (rendimento em dólar, pago ao investidor que assume risco de investir em outra moeda) para linha, por volta das 16 horas, estava em 6,12%, o que é considerada uma taxa alta e bom negócio para a venda, uma vez que o juro do Fed Fund (juro básico dos EUA) está em 5,25% ao ano. No entanto, o mercado está comprador de linha", disse um outro operador, para justificar em parte a pressão final sobre o pronto.