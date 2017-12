Dólar comercial encerra o dia em alta de 1,56% O dólar comercial fechou hoje valendo R$ 2,275 no mercado interbancário, registrando elevação de 1,56%. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,236 e a máxima de R$ 2,291. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista terminou o dia com avanço de 2,23%, cotado a R$ 2,29 na ponta de venda. Com os feriados em Nova York e Londres, o mercado de câmbio doméstico operou com liquidez reduzida. Bancos estrangeiros de peso ficaram fora das transações devido aos feriados no exterior e o volume de transações foi menor também no mercado futuro. Assim, influenciado pelo fraco movimento e também pela realização de lucros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que caía 1,33% por volta das 16h30, o dólar aos poucos ganhou terreno para o lado da valorização. A alta dos juros futuros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) também foi monitorada pelos operadores. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008, o mais negociado, fechou em 15,57% ao ano, contra os 15,34% de sexta-feira.