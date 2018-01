Dólar comercial encerra o dia estável, a R$ 2,093 As cotações do dólar pouco se moveram hoje, com o mercado menos movimentado na véspera do carnaval. No mercado interbancário, o dólar comercial fechou estável, a R$ 2,093, na máxima cotação do dia; na mínima, caiu a R$ 2,088. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista encerrou valendo R$ 2,092, em queda de 0,05%, após oscilar entre a mínima de R$ 2,0875 e a máxima, estável, de R$ 2,093. Nos EUA, os dados sobre os níveis das construções de imóveis iniciadas e do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, divulgados hoje, ficaram abaixo das expectativas e ajudaram a reforçar as apostas de que a taxa básica de juros norte-americana será reduzida no segundo semestre. Em consequência, as Bolsas de Nova York e os juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) operaram em baixa à tarde, refletindo a cautela dos investidores. Aqui, a Bovespa também oscilou em baixa e o dólar reduziu as quedas exibidas desde a abertura.