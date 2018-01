Dólar comercial está cotado a R$ 2,163, alta de 0,14% O dólar comercial era negociado a R$ 2,163 às 14h20, alta de 0,14% no dia, e com poucos negócios registrados. Até este horário, o volume financeiro totalizava US$ 89 milhões, dos quais cerca de US$ 56 milhões com liquidação daqui a dois dias (D+2), segundo um operador. Embora as agências dos bancos estejam fechadas ao público hoje em São Paulo e no Rio, por causa de feriado local, as mesas de câmbio das instituições e algumas corretoras têm expediente interno e realizam operações interbancárias e com empresas desses municípios e de outras praças.