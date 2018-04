Dólar comercial fecha a R$ 2,027, em queda de 0,10% O dólar fechou em queda pelo quarto dia seguido. No mercado interbancário, o dólar comercial cedeu 0,10% e terminou valendo R$ 2,026. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista também recuou 0,10%, para R$ 2,026.. As cotações oscilaram em baixa o dia todo apesar de o Banco Central ter comprado US$ 600 milhões através de leilão de contratos de swap cambial reverso e realizado também a operação de compra diária de dólar. "A realização da operação de swap reverso é que ajudou a dar sustentação ao dólar, ainda que tenha permanecido em baixa durante o dia", disse um operador. Nas mínimas, após a abertura, a moeda norte-americana chegou a recuar até R$ 2,0135 (-0,72%) na BM&F e R$ 2,015 (-0,69%) no mercado interbancário. No leilão de swap reverso, o Banco Central vendeu 12.900 contratos com três vencimentos, num total financeiro de US$ 600 milhões. Nesse tipo de operação, o BC se compromete a pagar uma taxa de juros e, em troca, recebe a variação do dólar no período. Na prática, funciona como uma compra de dólar no mercado à vista. As reservas internacionais tiveram um crescimento de US$ 3,807 bilhões entre a última segunda-feira e ontem. Esse aumento reflete em boa medida o ingresso dos dólares comprados pelo BC nos leilões realizados entre quinta-feira da semana passada e a última terça-feira. Com isso, o valor das reservas passou dos US$ 113,278 bilhões de sexta-feira da semana passada para US$ 117,085 bilhões ontem.