Dólar comercial fecha a R$ 2,117, com queda de 0,38% O dólar comercial fechou a segunda-feira cotado a R$ 2,117, com queda de 0,38%. O mercado de câmbio operou com liquidez reduzida, em conseqüência do feriado norte-americano em comemoração ao Dia do Presidente. Segundo operadores, a maioria das transações foi realizada pelas tesourarias dos bancos, mas houve presença de exportadores. O saldo comercial positivo abafou uma pressão de alta, provocada pelo comportamento do petróleo, garantindo a predominância da trajetória de queda das cotações. Na mínima, o dólar foi negociado a R$ 2,113, com queda de 0,56% em relação ao fechamento de sexta-feira (R$ 2,125).