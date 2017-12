Dólar comercial fecha a R$ 2,126, em queda de 0,37% O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,126 nesta terça-feira, em queda de 0,37% em relação ao fechamento dos negócios ontem, influenciado pelo ambiente externo positivo, o fluxo cambial positivo, o avanço da Bovespa e o fator técnico da ptax (taxa média de dólar). No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana fechou hoje em queda de 0,33%, cotada a R$ 2,126 - menor taxa desde o último dia 3 (a R$ 2,111). Foram registrados 215 negócios, com volume financeiro de cerca de US$ 328,850 milhões.