Dólar comercial fecha a R$ 2,136, com queda de 0,47% O mercado de câmbio operou hoje com o foco na formação da Ptax, a taxa média negociada das cotações da moeda norte-americana, que será utilizada para a liquidação do mercado de dólar futuro na próxima terça-feira, próximo dia útil depois do feriado do Ano Novo e primeiro pregão de 2007. O dólar comercial fechou a R$ 2,136, com queda de 0,47%. Como a maior parte dos operadores já havia antecipado suas operações, para hoje, último pregão de 2006, sobraram apenas os últimos ajustes visando a tradicional briga entre comprados e vendidos no mercado futuro. E os vendidos, que apostaram na queda do dólar, levaram a melhor. Os negócios ocorreram em um pregão de baixo volume de negócios. Não se observou fluxo relevante, seja comercial, seja financeiro. O mercado externo tranqüilo endossou o clima favorável à queda do dólar. Os aguardados dados econômicos norte-americanos, divulgados hoje, vieram mais fortes do que o esperado, afastando o temor de redução brusca da atividade dos Estados Unidos - o que seria o pior cenário para as economias emergentes. A avaliação é que, com a redução em ritmo lento da economia, a perspectiva de retomada do corte de juros nos EUA fica para o segundo trimestre de 2007.