Dólar comercial fecha a R$ 2,139, com queda de 1,02% O dólar comercial fechou a sexta-feira na menor cotação do dia, a R$ 2,139, com queda de 1,02%, derrubado pelo bom desempenho da Bovespa e das bolsas nova-iorquinas e pela queda expressiva do risco Brasil, que caía 6 pontos-base (-2,56%), para 228 pontos-base, às 16h30. A situação do cenário externo - nos EUA, saiu o relatório de emprego de fevereiro - abafou o noticiário doméstico esta manhã no mercado de câmbio. O resultado do IPCA de fevereiro, de 0,41%, veio dentro das estimativas dos economistas, de 0,30% a 0,48%, e não influenciou. Os investidores também não computaram, nos negócios, as novas denúncias de corrupção envolvendo o ministro da fazenda, Antonio Palocci.