Dólar comercial fecha a R$ 2,14, queda de 0,09% O dólar comercial fechou em queda de 0,09%, a R$ 2,14 no mercado à vista. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,131 e a máxima de R$ 2,143. Segundo operadores, o feriado de carnaval levou os investidores a anteciparem boa parte dos negócios de final de mês, incluindo as rolagens no mercado futuro de câmbio. Assim, hoje, dia em que se forma a ptax que será usada na liquidação dos contratos de março, no próximo dia 1º, tanto o volume de transações quanto a oscilação das cotações do dólar foram menores do que nos dois últimos pregões. Mesmo chamando a atenção do mercado, os dados do PIB e do superávit do setor público não tiveram fôlego para agitar o ambiente no câmbio. O PIB porque veio em linha com o estimado e já foi amplamente precificado. Já o resultado consolido do setor público, muito inferior ao esperado, não causou furor porque foi sinalizado ontem pelos dados do governo central.