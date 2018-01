Dólar comercial fecha a R$ 2,141, em queda de 0,7% O dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 2,141, em queda de 0,7%. A reação negativa do mercado de câmbio ao déficit em conta corrente em janeiro e à mudança na trajetória da posição cambial dos bancos, anunciados ontem, esgotou-se. A cotação da moeda norte-americana, que abriu o dia em alta, no rastro das avaliações desta terça-feira, já voltou ao terreno negativo sucumbindo ao fluxo e às análises mais detalhadas sobre os números. Ontem, operadores e analistas chegaram a cogitar uma reversão de tendência de queda do dólar. Isso porque, inicialmente, o mercado alimentou temores de que o déficit de janeiro apontasse para uma mudança mais significativa no quadro do País. Mas essa apreensão não resistiu a leituras mais detalhadas e foi dissipada. Hoje, várias análises ressaltaram que os dados da conta corrente não são alarmantes e que o déficit não deve se consolidar como uma tendência. Analistas internacionais ouvidos pela Agência Estado acrescentaram que os números negativos das contas correntes de janeiro não serão suficientes para abalar o fluxo de recursos para o Brasil. Afirmam também que nada aconteceu para mudar a trajetória de valorização do real.