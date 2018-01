Dólar comercial fecha a R$ 2,142, em alta de 0,05% O dólar comercial fechou a quinta-feira cotado a R$ 2,142, em leve alta de 0,05%. O entendimento imediato do mercado doméstico e internacional sobre o anúncio da compra antecipada do estoque remanescente da dívida externa composta por títulos oriundos do Plano Brady, num total de US$ 6,64 bilhões, foi de que essa é mais uma medida que melhora os fundamentos, aproxima o País de upgrade (elevação) em sua classificação de risco e, portanto, beneficia a entrada de recursos. Ou seja, intensifica a tendência de desvalorização da moeda norte-americana ante o real. O impacto nas cotações hoje, no entanto, foi comedido. A operação anunciada hoje é parte do programa divulgado no último dia 9 e que já foi contabilizado no preço dos ativos. Além disso, puramente do ponto de vista técnico, para o câmbio, a medida seria inócua. Afinal, a compra de dívida gera a necessidade de o BC adquirir dólares no mercado interno para a recomposição das reservas. Também influenciou no comportamento do câmbio o fato de hoje ter sido véspera de formação da ptax (taxa média de dólar) que liquidará os contratos futuros da moeda norte-americana para o mês de março.