Dólar comercial fecha a R$ 2,145, em baixa de 0,19% O dólar fechou hoje pelo segundo dia consecutivo em baixa. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista terminou cotado a R$ 2,1447, com recuo de 0,18%. No mercado interbancário, o dólar comercial perdeu 0,19% e terminou o dia a R$ 2,145. A moeda norte-americana começou a quinta-feira em alta, pressionada pela surpresa nos mercados com a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) que subiu o juro básico do país em 0,25 pontos porcentuais, de 5% para 5,25% ao ano, além da volatilidade nos preços do petróleo. Depois, o dólar recuou com os dados da economia norte-americana. Por volta das 16h20, o contrato futuro de petróleo para vencimento em fevereiro voltou a cair forte, em baixa de 3,54% a US$ 52,12 o barril, na Bolsa Mercantil de Nova York. Esse recuo da commodity está levando as Bolsas a devolver parte das altas exibidas desde a manhã. Os dados do auxílio-desemprego norte-americano reforçaram a perspectiva de juro estável nos EUA e ajudaram a aliviar a pressão sobre o dólar. Nos Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 6 de janeiro caíram 26 mil, para 299 mil, ante previsões de queda de 9 mil. Os dados reforçaram avaliações sobre a manutenção do juro dos EUA na reunião deste mês.