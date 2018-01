Dólar comercial fecha a R$ 2,146, em baixa de 0,28% Na contramão da alta externa, o dólar à vista retomou a queda hoje no mercado doméstico, após subir ontem quebrando uma seqüência de seis baixas. O dólar no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros fechou a R$ 2,146, em baixa de 0,28%, mesma cotação verificada no mercado interbancário (dólar comercial). O recuo da taxa refletiu o fluxo positivo, o firme recuo do risco Brasil (a mínima até as 16h30 foi de 204 pontos-base) e a reação favorável dos mercados em Nova York aos dados de vendas do varejo em novembro nos EUA acima das previsões e que reforçam a percepção de desaceleração suave da economia norte-americana. No mercado doméstico, o dólar só não caiu mais porque o Banco Central atuou mais cedo, com leilão no final da manhã, e pode ter comprado um volume alto de moeda, disse um operador.