Dólar comercial fecha a R$ 2,152, com queda de 1,01% O dólar comercial fechou hoje em queda de 1,01%, a R$ 2,152. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,150 e a máxima de R$ 2,172. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar encerrou cotado a R$ 2,155, em baixa de 0,83%. Pela manhã, o mercado de câmbio operou em alta, mas logo no início da tarde a moeda passou a cair a se firmou em território em território negativo. Segundo operadores, a definição pela queda do dólar teria acompanhado o recuo dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e do Risco País que, no início do dia, operavam perto da estabilidade. Já as tensões do ambiente político, que têm sido acompanhadas de perto pelos investidores, não foram esquecidas. Mas tiveram peso menor nos negócios. De qualquer forma, é consenso entre os especialistas que o mercado de câmbio está sensível ao noticiário. Assim, a forte oscilação desta quarta-feira pode se repetir.