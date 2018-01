Dólar comercial fecha a R$ 2,153, com queda de 0,6% O dólar comercial fechou a segunda-feira cotado a R$ 2,153, com queda de 0,6%, pressionado pela atuação de investidores estrangeiros no mercado futuro de dólar. Segundo um operador, fundos estrangeiros estariam reforçando as apostas na queda futura do dólar, o que influenciou o declínio da moeda. O recuo do risco Brasil também estimulou este posicionamento.