Dólar comercial fecha a R$ 2,156, em alta de 1,84% O dólar comercial fechou a terça-feira cotado a R$ 2,156, em alta de 1,84%. Os dados da posição cambial dos bancos surpreenderam os investidores de câmbio esta manhã, já que os especialistas não esperavam uma reversão tão drástica na exposição cambial das instituições financeiras. A posição cambial dos bancos saiu de vendida em US$ 4,691 bilhões ao final de janeiro para somente US$ 1,508 bilhão no último dia 17. A alta do dólar hoje também foi atribuída à movimentação dos investidores no mercado futuro, antecipando as rolagens de contratos de dólar. Com o feriadão do carnaval, na próxima semana, o mercado só voltará a operar na quarta-feira de Cinzas, dia 1º de março, quando vencem os contratos de dólar futuro março. Sendo assim, os investidores já começaram a rolar suas posições futuras em câmbio na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).