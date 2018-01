Dólar comercial fecha a R$ 2,161, em alta de 0,05% O dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 2,161, em alta de 0,05%. Por causa do feriado municipal em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, as Bolsas de Valores (Bovespa) e de Mercadorias e Futuros (BM&F) não funcionaram e os bancos e corretoras tiveram somente expediente interno para atender operações interbancárias de câmbio e de algumas empresas dessas duas cidades e também de outras praças do País. Como o mercado paulista, especialmente, concentra a maior parte de negócios do segmento cambial, o giro financeiro registrado foi pequeno. A moeda norte-americana oscilou 0,37%, entre a mínima de R$ 2,160 (estável) e a máxima de R$ 2,168 (+0,37%).