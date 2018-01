Dólar comercial fecha a R$ 2,168, com ganho de 0,18% O câmbio fechou hoje em alta, após recuar nos três pregões anteriores. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda à vista terminou com ganho de 0,16%, a R$ 2,167, enquanto o dólar comercial encerrou a R$ 2,168 (+0,18%). A expectativa dos operadores é de que o dólar poderá oscilar nos próximos dias entre R$ 2,160 e R$ 2,180. Se vier a romper novamente os R$ 2,18, a aposta é que poderá buscar outro patamar mais elevado. Já se vier a furar os R$ 2,16, poderá passar a variar em nível um pouco mais baixo. Isso vai depender do cenário externo, especialmente dos indicadores dos EUA e sinalizações do presidente Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), que nortearão as apostas do mercado sobre o rumo dos juros dos Fed Funds para a última reunião do Fed deste ano, no próximo dia 12, e o início de 2007. Além disso, alguns operadores avaliam que podem haver novas ligeiras altas do dólar nas próximas sessões, por causa da continuidade dos ajustes operacionais de fim de ano por empresas e bancos, expectativas sobre os integrantes da nova equipe econômica para o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e preocupações com o impacto sobre a arrecadação das medidas de desoneração fiscal e tributária que estão em estudo e as que vêm sendo divulgadas gradualmente. O receio do mercado é que a renúncia fiscal pelo governo possa prejudicar o cumprimento da meta de superávit primário do governo. Hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que as medidas do pacote de estímulo ao investimento e de ajuste fiscal e tributária serão anunciadas até o dia 15 de dezembro. Segundo ele, são medidas complexas, em várias áreas, que estão sendo aprofundadas. "Temos que ter o cuidado para que estejam bem formatadas", disse o ministro. Segundo Mantega, as medidas estão avançando e os detalhes estão sendo analisados, para que elas sejam anunciadas com mais segurança e solidez. Quanto à formação da nova equipe, o presidente Lula já afirmou que ainda não há definição e os nomes poderão ser anunciados após a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, o que está previsto para 15 de fevereiro.