Dólar comercial fecha a R$ 2,168, em alta de 0,09% O câmbio fechou hoje em alta. No mercado interbancário, o dólar comercial encerrou a R$ 2,168 (+0,09%). No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana também terminou o dia a R$ 2,168, porém com ganho de 0,12%. As cotações do dólar foram sustentadas na primeira parte dos negócios especialmente pelo fluxo cambial negativo e à tarde por ajustes operacionais das tesourarias e investidores. Segundo analistas, os participantes do mercado estão preferindo manter posições compradas em meio a expectativas sobre as medidas de desoneração fiscal que começam a ser anunciadas hoje pelo governo.