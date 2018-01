Dólar comercial fecha a R$ 2,17, com queda de 0,73% O dólar comercial fechou a R$ 2,17, com queda de 0,73%. Operadores acreditam que o fluxo tenha sido positivo tanto no segmento comercial quanto no financeiro. Nesta tarde, o Banco Central (BC) comprou dólar à taxa de corte de R$ 2,171. Na operação, o BC aceitou 11 propostas de um total de 23 propostas apresentadas a taxas de R$ 2,17 a R$ 2,173.