Dólar comercial fecha a R$ 2,187, com alta de 0,09% O dólar comercial inverteu na parte da tarde a trajetória de queda e fechou em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 2,187. A guinada acompanhou a piora dos ativos internacionais e um conjunto de notícias referentes a países emergentes. Entre elas, o Morgan Stanley recomendou aumento de exposição a ações dos EUA em detrimento de papéis japoneses e emergentes. A Merrill Lynch recomendou a diminuição de investimentos na Argentina e Turquia e o Bear Stearns reduziu a recomendação para as ações do México. Apesar de nenhuma dessas análises priorizar o Brasil, o mercado não gostou de ver essa ação coordenada dos bancos de investimento piorando suas expectativas em relação a emergentes.