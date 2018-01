Dólar comercial fecha a R$ 2,246, queda de 0,31% O dólar comercial encerrou em baixa de 0,31%, a R$ 2,246. Na mínima do dia, a moeda atingiu 2,243 e na máxima, R$ 2,263. O dólar abriu em alta no mercado doméstico, seguindo a trajetória do final da tarde de ontem. Mas, na ausência de notícias de relevância e com o mercado norte-americano mostrando vigor, o rumo se inverteu no decorrer da manhã. Como vem ocorrendo nos últimos tempos, o desempenho da moeda norte-americana esteve atrelada ao vaivém internacional, enquanto o investidor aguarda o resultado da próxima reunião do Federal Reserve (banco central dos EUA), dia 29.