Dólar comercial fecha a R$ 2,293, em alta de 0,17% O dólar comercial, negociado no mercado de balcão, fechou em alta de 0,17% nesta terça-feira, valendo R$ 2,293 na cotação de venda. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista fechou com baixa de 0,30%, embora tenha registrado a mesma cotação de R$ 2,293 no final do dia. Depois da forte volatilidade que atingiu os mercados mundiais na segunda-feira, os negócios no Brasil continuaram bastante atrelados ao cenário internacional. Pela manhã, as cotações do dólar registraram queda, acompanhando o cenário mais tranqüilo nas bolsas da Ásia, Europa e Estados Unidos. A tendência perdeu força à tarde. Operadores afirmaram que o fluxo comercial foi positivo, mas houve saída financeira à tarde, que favoreceu a desaceleração da queda. Os juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) também enfrentaram volatilidade, incentivando a alta da cotação. O risco país brasileiro registrava leve alta à tarde e foi outro fator a incentivar a piora do câmbio no período da tarde.