Dólar comercial fecha com alta de 0,09%, a R$ 2,163 O dólar comercial e o dólar à vista negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fecharam hoje cotados a R$ 2,163. Porém, na BM&F a moeda norte-americana subiu 0,15%, enquanto no mercado interbancário o dólar comercial avançou 0,09%. Além da constatação do forte aumento da posição comprada em dólar dos bancos até o último dia 16, a perspectiva sobre a eventual realização de um leilão de swap cambial reverso amanhã e o feriado na quinta-feira nos Estados Unidos estimularam a continuidade dos ajustes de posições que deram sustentação à trajetória de correção do dólar. No leilão feito à tarde, o Banco Central comprou dólar à taxa de corte de R$ 2,1642. Segundo um operador, essa taxa aceita não havia sido declarada pelos participantes do leilão. Teriam sido aceitas duas propostas (de dois bancos) de um total de 17 apresentadas com taxas declaradas entre R$ 2,1635 e R$ 2,1665.