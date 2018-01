Dólar comercial fecha com ganho de 0,28%, a R$ 2,160 O dólar comercial encerrou hoje a R$ 2,160, com ganho de 0,28%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda à vista também fechou em alta (0,33%), cotada a R$ 2,160. A proximidade do fim do ano e a perspectiva de uma inflação um pouco mais elevada indicam que há oportunidade de ganho na ponta comprada em câmbio, disse um operador. Também há expectativas sobre as medidas em estudo pelo governo de desoneração fiscal e tributária. O aumento do risco Brasil - às 16h30 o risco País subia seis pontos para 220 pontos base - e a queda de mais de 1% da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em boa parte da tarde estimularam as compras de moeda. O Ibovespa chegou a recuar 1,65%, refletindo a continuidade do movimento de realização de lucros. O dado de novas construções de residências nos Estados Unidos em outubro caiu bem mais do que esperado (-14,6% ante expectativa de queda de 5,6%), enquanto as permissões para novas obras de residências caíram 6,3% (o mercado esperava alta de 0,1%). A queda do petróleo e de outras commodities também afetou a Bovespa.