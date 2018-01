Dólar comercial fecha em alta de 0,13%, a R$ 2,247 O dólar comercial fechou a quarta-feira em leve alta de 0,13%, cotado a R$ 2,247. O feriado em comemoração ao aniversário de São Paulo fechou as Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros e tirou as maiores empresas e instituições financeiras das transações do mercado nesta quarta-feira. Com pouca liquidez, os negócios praticamente ficaram restritos ao câmbio à vista. As ordens de negócios vieram de outras capitais e centros empresariais do País e se resumiram ao essencial. Não foram divulgados indicadores econômicos hoje no Brasil. A liquidez dos mercados domésticos só deve esquentar amanhã, com a retomada das atividades em São Paulo e com a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom).