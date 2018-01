Dólar comercial fecha em alta de 0,79% a R$ 2,169 O dólar comercial fechou hoje em alta de 0,79%, a R$ 2,169, a mesma cotação registrada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). As previsões do feriado nacional na quarta-feira e de divulgações dos índices de inflação (PPI e CPI de outubro) nos Estados Unidos amanhã e quinta-feira, respectivamente, além da ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) de 24 de outubro na quarta-feira, estimularam compras de dólar à vista. Segundo operadores, o fluxo cambial foi positivo hoje e ainda assim as cotações renovaram as máximas durante à tarde por causa da demanda por dólar à vista e no mercado futuro. "O ajuste de posições cambiais envolve tesourarias e alguns investidores estrangeiros", disse um profissional.