Dólar comercial fecha em alta pelo 2º dia seguido Pelo segundo dia consecutivo, o câmbio encerrou com valorização. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista subiu 0,42% e terminou cotado a R$ 2,090. No mercado interbancário, o dólar comercial fechou a R$ 2,089, com expansão de 0,34%. Segundo operadores, a alta foi sustentada pela continuidade da postura agressiva do Banco Central (BC) na compra de dólar. Novamente, o BC aceitou 12 propostas com taxas acima do valor do dólar à vista no momento da operação. Tendo em vista que neste mês até ontem o BC pode ter comprado cerca de US$ 6,5 bilhões, tudo indica que o lote adquirido hoje também pode ter sido alto, disse um operador.