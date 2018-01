Dólar comercial fecha em baixa de 0,14%, a R$ 2,144 O dólar comercial fechou em queda de 0,14%, a R$ 2,144. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista também terminou o dia em baixa, de 0,16%, a R$ 2,1435. Segundo operadores, o mercado voltou em ritmo lento aos negócios após o feriado do Natal, situação traduzida pela liquidez restrita. O bom comportamento do mercado externo contribuiu para a continuidade da queda da moeda norte-americana, que chegou à mínima na parte da manhã, a R$ 2,142, na BM&F. Na máxima, foi a R$ 2,1458, também na BM&F. A previsão dos analistas é que o volume de negócios siga baixo ao longo da semana. Amanhã, por exemplo, as instituições terão seus negócios limitados porque, na sexta-feira, a clearing de câmbio na BM&F não funciona.