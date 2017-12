Dólar comercial fecha em baixa de 0,43%, a R$ 2,061 O dólar comercial fechou na mínima do dia nesta terça-feira, cotado a R$ 2,061 na ponta de venda, com baixa de 0,43%. Na máxima do dia, a moeda norte-americana atingiu R$ 2,080 (alta de 0,48%). No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também fechou cotado a R$ 2,060, com baixa de 0,48%. O mercado de câmbio iniciou o dia pressionado, à espera da reunião de amanhã do Federal Reserve, e também repercutindo a forte compra de dólares feita pelo Banco Central na véspera. O recuo da cotação aconteceu com a expectativa de ingresso de recursos ao país gerado pela notícia de que o banco UBS trará de imediato US$ 1 bilhão para pagar parte dos US$ 2,5 bilhões pelo Banco Pactual. A Telmex pediu autorização para fazer uma Oferta Pública de Ações (OPA) da Embratel, o que também ajudou a derrubar o dólar.