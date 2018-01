Dólar comercial fecha em queda de 0,14%, a R$ 2,136 Reagindo ao cenário externo positivo, o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,14%, valendo R$ 2,137, após oscilar entre a mínima de R$ 2,136 e a máxima de R$ 2,14. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista fechou em queda de 0,12%, a R$ 2,1375. O cenário externo positivo foi mantido hoje após a constatação de que a economia norte-americana está tendo uma desaceleração suave, percepção reafirmada pela queda da taxa de desemprego nos EUA em 0,2 ponto percentual, para 4,4%, em outubro, divulgada na sexta-feira passada. Além disso, a Bolsa paulista opera acima dos 41 mil pontos e o risco Brasil renovou as mínimas à tarde, favorecendo o recuo do dólar. Enquanto a queda da taxa de desemprego nos EUA, para 4,4%, mitigou a preocupação quanto a uma freada brusca na economia norte-americana, o dado despertou a análise de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) pode demorar mais para reduzir a taxa de juro nos EUA.