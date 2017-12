Dólar comercial fecha em queda de 0,19%, a R$ 2,112 O dólar comercial fechou em queda de 0,19%, a R$ 2,112 - a mesma cotação registrada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,107 e a máxima de R$ 2,122. Duas notícias hoje reforçaram as expectativas de fluxo favorável para o câmbio. A primeira foi a divulgação do fluxo cambial positivo de US$ 7,750 bilhões no mês de fevereiro, recorde desde março de 98. A segunda foi o saldo da balança comercial de fevereiro, que ficou superavitário em US$ 2,822 bilhões. Mas o mais importante é o dado das exportações na última semana do mês, que ficou em US$ 2,920 bilhões, apresentando o melhor resultado no ano.