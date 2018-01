Dólar comercial fecha em queda de 0,19%, a R$ 2,140 O dólar comercial fechou em queda de 0,19% no mercado interbancário, a R$ 2,140, mesma cotação do dólar à vista na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Nesta sexta-feira intercalada entre o feriado de Finados e o final de semana, muitos operadores ficaram fora dos negócios, o que comprometeu a liquidez. A moeda americana passou o dia em queda, tendo atingido as mínimas na parte da manhã. Na mínima, o dólar caiu a R$ 2,1385 e, na máxima, chegou a R$ 2,150. O giro financeiro foi de US$ 311 milhões. O mercado acompanhou a divulgação do relatório do emprego nos EUA em outubro, que mostrou criação de 92 mil vagas, ante previsão de alta de 125 mil, além de forte revisão para cima dos números de agosto e setembro. Também esteve atento ao índice de atividade fora do setor industrial, do Instituto para Gestão de Oferta (ISM), que subiu para 57,1 em outubro, de 52,9 em setembro, acima da estimativa média dos economistas ouvidos pela Dow Jones, de avanço para 54,8. Os dados afastaram a possibilidade de um corte do juro americano, mas sugerem que a economia segue aquecida. Nos EUA, os juros dos Treasuries experimentam forte alta e as Bolsas operam em baixa. Mas os ativos domésticos não embarcaram na reação mal humorada do mercado internacional ao conjunto dos indicadores e permanecem descolados. Nesta tarde, o Banco Central fez leilão de compra de dólar, com taxa de corte de R$ 2,1435. Pelo menos uma proposta foi aceita, de um total de 13 apresentadas. As taxas variaram entre R$ 2,1435 e R$ 2,145, informou um operador.