Dólar comercial fecha em queda de 0,62%, a R$ 2,244 O dólar comercial fechou hoje em queda de 0,62%, a R$ 2,244, pelo terceiro dia consecutivo. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,253 e a mínima de R$ 2,237. Segundo operadores, o comportamento de hoje foi conseqüência da atuação tímida do Banco Central (BC), que, desde sexta-feira, reduziu à metade sua compra de dólares por meio de leilões de swap cambial reverso, e do cenário externo favorável. À tarde, o BC comprou dólar no mercado à vista, à taxa de corte de R$ 2,241. No leilão foram aceitas 14 propostas de um total de 19 propostas com cotações de R$ 2,240 a R$ 2,242.