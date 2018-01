Dólar comercial fecha em queda de 0,88% a R$ 2,258 O dólar comercial fechou hoje em queda de 0,88%, a R$ 2,258 no mercado à vista. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,271 e a mínima de R$ 2,254. A redução na oferta de swaps cambiais reversos decidida pelo Banco Central na semana passada continuou alimentando a queda da cotação do dólar. Hoje o Banco Central (BC) vendeu a totalidade dos contratos de swap reverso ofertados aos bancos, equivalentes a US$ 201 milhões. Já no período da tarde, o BC comprou moeda no mercado à vista, à taxa de corte de R$ 2,2580. Na operação, a autoridade monetária aceitou 15 propostas de um total de 20 apresentadas pelas instituições à taxas de R$ 2,2570 a R$ 2,2590. Um operador avaliou que o volume da compra hoje pode ter sido expressivo dado o grande número de propostas aceitas.