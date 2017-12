Dólar comercial fecha em queda de 1,05%, a R$ 2,165 O dólar comercial fechou hoje em queda de 1,05%, a R$ 2,165 no mercado à vista, seguindo queda de 1,17% ontem. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,162 e a máxima de R$ 2,186. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também caiu (-1,1%), e fechou em R$ 2,164. Segundo operadores, a não-realização do leilão de compra pelo Banco Central levou algumas tesourarias a ofertar moeda. A queda de 0,85 ponto para 8,15% da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), dentro do esperado, foi bem recebida nas mesas de câmbio, afirmaram. Além disso, a moeda refletiu a pressão dos "vendidos" em dólar, a fim de enfraquecer a ptax (cotação média do dólar) de hoje, que será usada na próxima segunda-feira para a liquidação do dólar abril na BM&F. O Conselho Monetário Nacional (CMN) foi um pouco mais conservador do que apostava o mercado e, com isso levou as taxas de DI às mínimas do dia. Durante a tarde, o CMN decidiu reduzir a TJLP de 9% para 8,15%, sendo que a expectativa é que a taxa recuasse para 8%.