Dólar comercial fecha em queda de 1,20%, a R$ 2,139 O dólar comercial fechou hoje em queda de 1,20%, a R$ 2,139 no mercado à vista, no terceiro dia seguido de queda. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,135 e a máxima de R$ 2,175. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também caiu (-1,16%), e fechou em R$ 2,139. O mercado de câmbio abriu em alta neste primeiro dia útil de abril, seguindo a elevação dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). Mas a aceleração não se sustentou. Segundo avaliações colhidas junto ao mercado financeiro, a principal justificativa para a mudança de tendência foi o arrefecimento dos juros dos Treasuries, mas também pesaram os rumores de que houve ingresso de recursos provenientes de uma captação empresarial. Outro dado relevante neste mercado hoje foi a atuação do Banco Central, depois de uma semana fora dos leilões à vista. O leilão de swap cambial, no entanto, continua sem ser praticado, hoje, desde 19 dias atrás.