Dólar comercial fecha em queda de 1,54%, a R$ 2,245 O dólar comercial fechou na mínima, a R$ 2,245, em queda de 1,54%, nesta sexta-feira. Na máxima, a moeda atingiu R$ 2,256. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista caiu 1,10% (R$ 2,254). Desde a abertura do pregão, o dólar reagiu em baixa à melhora ontem dos mercados em Nova York, após um discurso ameno do presidente do Fed (o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, sobre as preocupações com o risco inflacionário. Hoje, as bolsas em Wall Street (distrito financeiro de NY) se ajustam em quedas às fortes altas da véspera, mas os investidores não se assustam porque sabem que a volatilidade tende a persistir nos mercados.