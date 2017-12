Dólar comercial fecha em queda de 4,42% a R$ 2,294 O dólar comercial (mercado de balcão) fechou hoje valendo R$ 2,294 na cotação de venda, em queda de 4,42% no dia. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista terminou o dia com queda de 4,62%, a R$ 2,289. A melhora dos mercados internacionais foi fundamental para o clima mais tranqüilo, mas os dados internos também contribuíram. As Bolsas em Nova York reagiram bem após os dados indicando bom crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano no trimestre e a forte queda das taxas de risco dos países emergentes, incluindo o Brasi. Outra boa notícia, desta vez no cenário doméstico, foi o anúncio do superávit primário do setor público consolidado em abril. O saldo ficou positivo em R$ 19,426 bilhões, bem acima do teto das previsões, de R$ 13 bilhões.