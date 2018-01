Dólar comercial fecha em queda pelo 5º dia (R$ 2,140) Pelo quinto dia seguido o dólar fechou em queda, com a menor cotação registrada desde o dia 7 de novembro. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista encerrou em baixa de 0,16%, a R$ 2,1395. No mercado interbancário, o dólar comercial terminou a R$ 2,140, com recuo de 0,14%. Depois de abrir em alta pressionado por compras para realização de lucros estimuladas pela expectativa sobre os dados do payroll (vagas criadas) de novembro dos Estados Unidos, a moeda norte-americana oscilou e retomou a queda ainda na primeira parte dos negócios. Como o payroll ficou acima do esperado, reforçou as análises de pouso suave para a economia norte-americana e a possibilidade de manutenção do juro do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em 5,25% na próxima semana, os investidores em câmbio devolveram parte das compras iniciais e passaram a monitorar a volatilidade do euro. No exterior, o dólar reverteu a perda de vigor intraday (registrada durante o dia) e oscilava pouco em alta acentuada contra o euro e o iene em Nova York, num movimento que está provocando perplexidade em alguns operadores. O Departamento de Trabalho dos EUA informou que em novembro foram criados 132 mil empregos, ante os 110 mil previstos.