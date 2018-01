Dólar comercial fecha em R$ 2,146, em alta de 0,09% O dólar comercial fechou em leve alta de 0,09%, a R$ 2,146. O ritmo lento marcou os negócios no mercado cambial neste penúltimo pregão do ano, bem ilustrado pelo horário da abertura dos negócios. Hoje, as operações só começaram no mercado interbancário às 10h30, quase uma hora de meia depois do horário habitual de abertura. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), só houve negócios com dólar para liquidação amanhã, já que, na sexta-feira, o mercado estará fechado. E, mesmo assim, a BM&F registrou apenas um negócio, a R$ 2,148. Segundo analistas, a leve correção para cima da moeda norte-americana refletiu a percepção de investidores de que o Banco Central (BC), ontem, aumentou o volume de compra de dólares no mercado.