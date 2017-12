Dólar comercial fecha estável a R$ 2,112 O dólar comercial fechou estável a R$ 2,112 no mercado à vista. A taxa de câmbio oscilou hoje entre a mínima de R$ 2,108 e a máxima de R$ 2,124. No mês de março, o dólar acumula queda de 1,31%. Desde o começo do ano, a desvalorização da moeda norte-americana em relação ao real é de 9,16%. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar encerrou a sexta-feira em baixa de 0,05%, cotado a R$ 2,111. Até as 16 horas, foram registrados 262 negócios e volume de US$ 318,2 milhões. O dólar abriu em queda de 0,09% na BM&F, a R$ 2,11; oscilou 0,71% entre a máxima de R$ 2,123 (+0,52%) e a mínima de R$ 2,108 (-0,19%).