Dólar comercial fecha na máxima do dia, a R$ 2,101 O dólar comercial negociado no mercado interbancário fechou em alta de 1,99% hoje, cotado a R$ 2,101 na ponta de venda. Esta é a mesma cotação do dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Nos dois casos, a cotação fechou na máxima do dia. A alta é atribuída à deterioração do cenário externo, onde predominou a preocupação com pressões inflacionárias geradas pela alta do petróleo e dos metais. Por aqui, as compras teriam sido lideradas pelos investidores estrangeiros. A forte atuação do Banco Central na compra de dólares nos últimos dias estimula alguns investidores, especialmente os estrangeiros, a recompor posições compradas em câmbio futuro, especialmente, o que afeta diretamente o dólar à vista.